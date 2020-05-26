THY uçuşlardaki corona tedbirlerini duyurdu

5 Haziran’da yeniden seferlere başlaması beklenen Türk Hava Yolları (THY), corona virüsü tedbirlerini açıkladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni kuralları sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ekşi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıklı uçuş için:

1) MASKENİ TAK. Her 4 saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun.

2) SOSYAL MESAFENİ KORU: Mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et.

3) HİJYENE DİKKAT. El yıkamak ve mümkün olduğunca ONLİNE İŞLEMLER ile seyahat.

4) EL BAGAJI YOK. Küçük el çantası var.

5) KORİDORDA KUYRUK ve TEMAS YOK. Anons ile sıra numarasına göre:

– Biniş için arka sıradan öne doğru;

– İniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile”