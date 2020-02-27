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Ticaret Bakanı: 8 firmayla ilgili maske şikayeti var

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan corona virüse karşı kullanılan maskelerde haksız fiyat artışına yönelik sekiz firmayla ilgili şikayet olduğunu söyledi. Bakan Pekcan fahiş fiyat iddialarının araştırıldığını belirtirken vatandaşları aşırı fiyat artışlarını ALO 175 hattına ihbar etmeleri konusunda uyardı.

14:47 -
Haberler Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan maskelerde yaşanan fiyat artışlarına yönelik şikayetler olduğunu söyledi.

Pekcan bugüne kadar sekiz şikayet aldıklarını söylerken vatandaşları fahiş fiyat artışı tespit ettikleri anda ALO 175 hattını (tüketici danışma hattı) aramaları konusunda uyardı.

Pekcan katıldığı bir televizyon programında şunları söyledi:

Fiyat artışı yönünde şikayetler var. İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan şikayet aldık. Fethiye Devlet Hastanesi'nden şikayet aldık. Maske konusunda 8 şikayet geldi, firmalardan savunma istendi, 3 Mart’ta değerlendirilecek.” dedi.

Vatandaşlar bize bu şikayetlerini ulaştırsın. ALO 175'i arayabilirler. Mobil uygulamamız vasıtasıyla da şikayetler bildirilebilir.

Haksız fiyat artışı bildirimine tıklayarak bildirim sağlanabilir.

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sis
Son güncelleme: 15:36 27.02.2020
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