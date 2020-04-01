Ticaret Bakanı: Martta ihracat yüzde 17 azaldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, NTV’nin canlı yayınında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

* Mart’ta İran’a ihracatımız yüzde 82 azaldı. Irak’ta azalış yüzde 55-60’lardaydı, temassız ticaretle biraz toparladık yüzde 48’lere geriledik.

* İspanya ve İtalya’ya ihracatımızda yüzde 40 azalma var.

* Fransa’ya ihracatta yüzde 32,5, Almanya’ya yüzde 14 düşüş var; corona virüsü kontrol altına alınmadan ticari ekonomik verilerin konuşulması için erken olacak; bir revizyon için beklememiz gerekecek.

TEMASSIZ TİCARET ÖNLEMİ

* İhracatta Mart ayında yüzde 17 civarında düşüş göreceğiz, yarın açıklanacak; temassız ticaretle rakamları toparlayacağız

* İlk günlerde makarnaya yoğun talep oldu, Türkiye’de 1.75 ton makarna üretiliyor, tüketimi düştüğünüzde 1 milyon ton makarna fazlamız var.

* Corona virüsü döneminde öne çıkan sektörler de var; sağlık, gıda ve dijital ekonomi, tıbbi cihaz, elektronik, TV, beyaz esyanın da evde kullanımı artmış durumda.

* İnsanların tüketim alışkanlıkları değişiyor, bu süreç hizmet ticareti ve turizmi etkiledi. (REUTERS)