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Ticaret Bakanı: Martta ihracat yüzde 17 azaldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, corona virüsü salgını nedeniyle Mart'ta ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17 azaldığını açıkladı. İhracatta düşüş İran'da yüzde 82'yi, Irak'ta yüzde 48'i, İtalya'da yüzde 40'ı, Fransa'da yüzde 32'yi, Almanya'da yüzde 14'ü buldu.

12:55 -
Haberler Ekonomi
Ticaret Bakanı: Martta ihracat yüzde 17 azaldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, NTV’nin canlı yayınında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

* Mart’ta İran’a ihracatımız yüzde 82 azaldı. Irak’ta azalış yüzde 55-60’lardaydı, temassız ticaretle biraz toparladık yüzde 48’lere geriledik.

* İspanya ve İtalya’ya ihracatımızda yüzde 40 azalma var.

* Fransa’ya ihracatta yüzde 32,5, Almanya’ya yüzde 14 düşüş var; corona virüsü kontrol altına alınmadan ticari ekonomik verilerin konuşulması için erken olacak; bir revizyon için beklememiz gerekecek.

TEMASSIZ TİCARET ÖNLEMİ

* İhracatta Mart ayında yüzde 17 civarında düşüş göreceğiz, yarın açıklanacak; temassız ticaretle rakamları toparlayacağız

* İlk günlerde makarnaya yoğun talep oldu, Türkiye’de 1.75 ton makarna üretiliyor, tüketimi düştüğünüzde 1 milyon ton makarna fazlamız var.

* Corona virüsü döneminde öne çıkan sektörler de var; sağlık, gıda ve dijital ekonomi, tıbbi cihaz, elektronik, TV, beyaz esyanın da evde kullanımı artmış durumda.

* İnsanların tüketim alışkanlıkları değişiyor, bu süreç hizmet ticareti ve turizmi etkiledi. (REUTERS)

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