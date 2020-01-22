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Ticaret Bakanlığı 22 bilişim personeli alacak! İşte başvuru detayları…

Ticaret Bakanlığı, Basın İlan Kurumu resmi portalı aracılığıyla yayımladığı ilan ile 22 bilişim personeli alacağını duyurdu.

12:57 -
Haberler Ekonomi
Ticaret Bakanlığı 22 bilişim personeli alacak! İşte başvuru detayları…

Ticaret Bakanlığından yapılan duyuruya göre; “Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 22 (Yirmi iki ) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır” dedi.

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sınav
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