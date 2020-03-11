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Ticaret Bakanlığı’ndan haksız fiyat artışı uyarısı

Ticaret Bakanlığı corona virüsün Türkiye'de görülmesinden sonra yaptığı açıklamada fahiş fiyata maske ve dezenfekte malzemesi satanların ihbar edilmesini istedi.

10:23 -
Haberler Ekonomi
Ticaret Bakanlığı’ndan haksız fiyat artışı uyarısı

Ticaret Bakanlığı corona virüsten dolayı maske ve dezenfektan gibi hijyen ürünlerine aşırı zam yapan firmaların peşinde. Bakanlık firmaların mobil uygulama aracılığı ile kendilerine bildirilmesini istiyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, corona virüsü salgını ile birlikte bazı sağlık cihazlarının ve tıbbi ekipmanların fiyatlarının fahiş artışları yönünde şikayetler geldiğini belirterek “9 firma haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı” demişti.

Ticaret Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada Haksız Fiyat Artışı (HFA) bildirim uygulaması ile vatandaşların bakanlığa şikayette bulunabileceği bildirildi.

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Son güncelleme: 10:27 11.03.2020
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