Ticaret Bakanlığı’ndan Suudilere damping soruşturması

Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerinin ithalatını fiilen yasaklama adımları attığı dönemde Ticaret Bakanlığı’ndan dikkat çekici bir karar geldi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Ticaret Bakanlığı imzalı ‘İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ’de, “Yerli üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Suudi Arabistan Krallığı menşeli 3901.10.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ‘alçak yoğunluk polietilen’e yönelik bir damping soruşturması” açıldığı belirtildi.

Türkiye 2020’nin ocak-ağustos döneminde Suudi Arabistan’a 2,8 milyar dolarlık ihracat yaptı. Türkiye’nin bu ülkeden ithalatı ise 1,1 milyar dolar oldu.

TÜRKİYE’YE İÇ PAZARDAN DAHA DÜŞÜK FİYATLA SATIYOR İDDİASI

Damping, ihracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satması anlamına geliyor.

Suudi Arabistan’dan gelen ürünün Suudilerin iç pazarındaki fabrika çıkış fiyatı ile Türkiye’deki ihraç fiyatını karşılaştırdıklarını belirten Bakanlık, “Normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, diğer bir ifadeyle, fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmış olup hesaplanan damping marjının Yönetmeliğin 28 inci maddesinde yer alan ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.” dedi.

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PAZAR PAYLARI ARTTI

Petkim’in “maddi zarar/maddi zarar tehdidi ve nedensellik iddiasına” dair tebliğde şu ifadeler yer aldı:

* Suudi Arabistan menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının hem mutlak olarak hem de genel ithalat içerisindeki payının 2017 yılına kıyasla 2019 yılında ve 2018 yılı ilk 6 aylık dönemine kıyasla 2020 yılı ilk 6 aylık döneminde yükseldiği; aynı zamanda söz konusu ülke menşeli ithalatın 2017 yılına kıyasla 2019 yılında ve 2019 yılı ilk 6 aylık dönemine kıyasla 2020 yılı ilk 6 aylık döneminde Türkiye iç piyasasındaki pazar payının da arttığı tespit edilmiştir.



“FİYAT KIRDILAR”

* 2020 yılı ilk 6 aylık dönemi için soruşturma konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı fakat baskılamadığı belirlenmiştir.

* Yerli üretim dalı tarafından zarara ilişkin olarak sunulan bilgi, belge ve deliller kullanılarak yapılan değerlendirmede; yerli üretim dalının 2019 yılında 2017 yılına göre üretim ve yurtiçi satış miktarı, birim yurtiçi satış fiyatı, yurtiçi satışlardan ürün kârlılığı, toplam birim kârlılığı, ürün nakit akışı ve kapasite kullanım oranı gibi temel ekonomik göstergelerinin bozulma gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, 2020 yılı ilk 6 aylık döneminde 2019 yılı ilk 6 aylık dönemine göre yerli üretim dalının üretim miktarı, birim yurtiçi satış fiyatı ve kapasite kullanım oranı gibi bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu kaydedilmiştir.

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MADDİ ZARAR

* Maddi zarar tehdidine ilişkin olarak, Suudi Arabistan menşeli ithalatın birim fiyatlarında 2017-2019 dönemi ile 2018-2020 (6 aylık) döneminde önemli ölçüde düşüş bulunduğu görülmekte olup anılan ülkenin kapasite olarak küresel pazarda önemli konuma sahip olduğu anlaşılmaktadır.

* Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir.

