TikTok ABD yönetimine dava açıyor

Casus yazılım olduğu kişilerin bilgilerini çalarak Çin hükümetine ulaştırdığı iddia edilen TikTok’un 90 gün içinde ABD’li bir firmaya satılması için Başkan Trump bir kararname imzalamıştı.

TikTok’u satın almak için Microsoft ve Oracle kıyasıya bir rekabete girerken Japonya’nın da benzer bir şekilde uygulamayı millileştirmesi bekleniyor.

Süreçle ilgili uzun süredir itidalli açıklamalar yapan TikTok tarafı ise hamle yapmaya hazırlanıyor.

Reuters’ta yer alan habere göre TikTok tarafından yapılan açıklamada, “Yasaların ihlal edilmediğinden emin olabilmek, şirketimize adil davranıldığını garanti altına alabilmek için başkanlık kararnamesini yargıya götürüyoruz” ifadeleri kullanıldı. Firma yarın resmi yasal süreci başlatıyor.

Beyaz Saray yönetimi konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.

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