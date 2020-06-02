TikTok, Afro-Amerikalı’lardan özür diledi

Sosyal medyanın yükselen yıldızı TikTok, ABD'deki protestolar nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı. Bloomberg'de yer alan habere göre kullanıcılar, #BlackLivesMatter (Siyahların Yaşamı Değerlidir) ve #GeorgeFloyd etiketleri kullanılan videolarda sıfır görüntülenme işareti yer aldığı için büyük tepki gösterdi.

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2 MİLYARDAN FAZLA GÖRÜNTÜLENDİ



Afro-Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda, TikTok'un siyahların sesini susturarak sansür uyguladığı suçlaması yapıldı.

Uygulamanın sahibi olan Çinli ByteDance Şirketi'nden hemen bir özür geldi. TikTok'un ABD genel müdürü Vanessa Pappas ve içerik oluşturucu topluluğunun direktörü Kudzi Chikumbu imzasıyla yayınlanan mesajda, “Güvensiz, desteksiz ya da bastırılmış hisseden siyah yaratıcılarımız ve topluluğumuzdan özür dileriz” denildi.

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Şirket, yayınlarda sansür uygulanmasının söz konusu olmadığını, çok sayıda etiketi etkileyen teknik bir sorun yaşandığını belirtti. #BlackLivesMatter etiketine sahip videoların TikTok üzerinde 2 milyardan fazla kez görüntülendiği açıklandı.

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MÜZİK ENDÜSTRİSİNİN PROTESTOSUNA DESTEK



Pappas ve Chikumbu'nun ortak bildirisinde, “Yapılanın kasıtlı bir hareket olduğunu varsayanları anlıyoruz. Ve onların güvenini yeniden kazanmak ve onarmak için bir şeyler yapmamız gerektiğinin farkındayız” denildi.

TikTok, özel bir konsey oluşturarak siyah topluluğa yardım eden kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 3 milyon dolar ve ABD'deki ırk adaletsizliği ve eşitsizliği ile mücadele için de 1 milyon dolar bağışlanacağını açıkladı. Ayrıca müzik endüstrisinin ‘Blackout Tuesday' (Salı Karartması) protestosu kapsamında uygulamadaki bazı ses özellikleri de geçici olarak kapatılacak.