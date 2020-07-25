TikTok, TikTok’çulara para ödeyecek

Güvenlik açıkları ile büyük tartışma konusu olan ve bazı ülkeler tarafından ‘casus uygulama' olarak nitelendirilen sosyal video performans uygulaması TikTok mevcut içerik üreticilerine ve uygulamaya katılacak yeni üreticilere 200 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.

The Verge’de yer alan habere göre; TikTok içerik üretilmesi için kullanıcılara ödeme yapmak gibi sıra dışı bir yönteme başvururken bundan önce üreticiler canlı yayınları üzerinden TikTok'tan para kazanıyorlardı.

Firma kaç içerik üreticisine ne miktarda ödeme yapacağını açıklamadı. Programa başvurmak isteyen içerik üreticilerinin 18 yaşından büyük olması ve orijinal içerik üretmeleri gerekiyor. Başvuranların belli bir takipçi sayısı olması gerekiyor fakat bu takipçi sayıları henüz belli değil.

Uygulama ilk olarak ABD'de başlayacak. TikTok'un fonu küresel olarak da yayması bekleniyor. TikTok'un genel müdürü Vanessa Pappas, “Yaratıcı içerik üreten üreticilerimiz fon sayesinde izleyicileri ile daha yakın bir ilişki kurabilecekler” diye konuştu.

YOUTUBE 4 BİN SAAT İZLENME VE BİN ÜYE ŞARTI KOŞUYOR

TikTok daha önce de platformundaki ‘öğretmenlere' içerik üretimi için bir teşvik fonu oluşturmuştu. Dünyanın en büyük dijital video platformu Youtube ise 1,000'den fazla üyesi olan ve son bir yılda toplam video izlenme süresi 4,000 saati geçen kanalların reklam almasına izin veriyor. Instagram içerik üreticilerinin kanallarında sponsorlu video yayınlamalarına izin verirken fenomenlere doğrudan bir ödeme yapmıyor.