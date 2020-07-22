TikTok, yasaklanması gündemde olan ABD’de 10 bin çalışan alacak

ABD Hükümeti, son dönemin popüler uygulaması TikTok'un güvenlik gerekçesiyle yasaklanabileceğini açıklamıştı. CNBC'de yer alan habere göre şirket, bu ihtimale rağmen ABD'de hızla büyüme planları yapıyor. Bu kapsamda, önümüzdeki üç yıl boyunca 10 bin personelin alınması planlanıyor.

Ülkede 2020 öncesi 500'den az TikTok çalışanı vardı. Bugün bu sayı bin 400'e çıktı. Bir şirket sözcüsü, “2020'de ABD'de çalışan sayımızı üçe katladık. Önümüzdeki üç sene içinde 10 bin kişi daha aramıza katılacak. Bunlar, eğlenceli ve güvenli bir deneyim geliştirmemize yardımcı olacak, iyi ücretli işler” ifadelerini kullandı.

ÖNCE HUAWEI, ŞİMDİ TIKTOK

Çin'le ticaret savaşları kızışırken Trump Hükümeti, Çinli teknoloji şirketlerine hiç olmadığı kadar baskı uygulamaya başladı. Washington'a göre bu firmaların ürettiği yazılım ve donanımlar, Xi Jinping Hükümeti tarafından casusluk amacıyla kullanılıyor. Bu konuda bir numaralı hedef olan Huawei'nin tüm telekom ekipmanları ABD'de yasaklandı.

Dahası Trump, müttefik ülkelere de bu yönde baskılar yapıyor. Son olarak İngiltere de Huawei'yi 5G çalışmalarının dışında tutma kararı almıştı. Bu ay başında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Pekin merkezli ByteDance'in sahibi olduğu TikTok'u yasaklamayı planladıklarını söylemişti.

ŞİRKETİN BAŞINA ABD'Lİ CEO GETİRDİLER

TikTok ise Pekin ve hatta ByteDance'le arasına mesafe koymaya çalıştığını göstermek için bazı adımlar attı. Bunlardan biri, firmanın başına ABD'li CEO getirmek oldu. Disney'in eski yayın direktörü Kevin Mayer, mayıs ayından beri TikTok'un CEO'su konumunda.

Şirketin ABD'de dört farklı eyalette; California, New York, Teksas ve Florida'da ofisleri bulunuyor. TikTok'un şu anda uluslararası merkezini kuracağı şehri seçmeye çalışıyor.

En büyük ofis Los Angeles'ta bulunuyor ancak Londra, Dublin ve Singapur da genel merkez adayları arasında. İngiliz Sunday Times Gazetesi ise Boris Johnson Hükümeti ile ByteDance arasındaki görüşmelerin ‘daha geniş jeopolitik koşullar' nedeniyle durdurulduğunu yazdı.

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