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TikTok’un dünya ve Türkiye’deki geleceği ne olacak?

ABD'de pazar gününden itibaren TikTok uygulamasını indirmenin yasaklanması uygulamanın Türkiye'deki geleceği hakkında da soru işaretlerine neden oldu. TikTok karara itiraz ederken Japonya da uygulamanın millileştirilmesi için çalışmalar yürütüyor. TikTok kişisel verileri Çin devletine aktarmak ile suçlanırken Türkiye'de de Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun uygulama hakkında açtığı bir soruşturma bulunuyor.

Sozcu.com.tr
10:09 -
Haberler Ekonomi
TikTok’un dünya ve Türkiye’deki geleceği ne olacak?

2 milyardan fazla indirilen sosyal video performans uygulaması TikTok'un dünyadaki geleceği iyice tartışmalı hale geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile TikTok pazar gününden itibaren ABD'nin uygulama mağazalarından kaldırılacak.

TikTok'un ABD'li bir şirkete devredilmesi veya ortaklık yapması için veriler süre ise yarın doluyor.

TRUMP’A YAKIN İŞ İNSANI İLE ORTAKLIK DÜŞÜNÜLÜYORDU

Şu ana kadar şirketle ilgilenen Microsoft ve Walmart yarış dışı kalırken firmanın Trump'a yakınlığı ile bilinen Cumhuriyetçi iş insanı Larry Ellison'ın patronu olduğu Oracle ile ortaklık yapacağı düşünülüyordu. Fakat Bloomberg'de yer alan bir habere göre Trump, Ellison ile yapılan anlaşmayı beğenmedi ve bu ortaklığı onaylamayacağını söyledi.

Oracle'ın sahibi Larry Ellison 67,2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 11. insanı. Fotoğraf: Reuters

Öte yandan TikTok cephesinde de hareketli anlar yaşanıyor. Şirket ABD Ticaret Bakanlığı'nın platformu uygulama mağazalarından kaldırma kararına itiraz etti.

Dün akşam saatlerinde Washington'daki bir federal mahkemede karşı dava açan ByteDance, Trump'ın kararına karşı dava açtı.

TikTok tarafından sunulan dava dosyasında Başkan Trump'ın yetkilerini aştığı ve uygulamayı politik gerekçelerle yasaklamak istediğine vurgu yapıldı.

TİKTOK NEDEN HEDEFTE?

ByteDance firmasının 2013 yılında geliştirdiği sosyal performans uygulaması TikTok şu sıralar herkesin dilinde. Türkiye’de de Kişisel Verilerin Korunması Kurulu uygulamanın şahsi bilgileri ihlal edip etmediğini araştırmak üzere inceleme başlattı.

TikTok hakkında son bir yıldır kişisel verilerin ihlaline ilişkin güçlü iddialar var fakat son dönemde ortaya atılan iddiaların kaynağı bir siber güvenlik uzmanının sosyal medya paylaşımına dayanıyor.

‘VERİ İHLALİ ÜST DÜZEYDE’

Bangorlol isimli bir Reddit kullanıcısı üç ay önce TikTok uygulamasını ters mühendislik (reverse engineering) yöntemi ile çalıştırdığını söyleyerek bulduğu çıktıları kullanıcılar ile paylaştı.

Bangorlol 15 yıldır siber güvenlik alanında çalışan biri olduğunu sözlerine eklerken TikTok'ta kişisel verilerin ihlalinin üst düzeyde olduğunu savundu.

Kullanıcı Reddit paylaşımında TikTok'un kişisel verilerin ihlali dışında cep telefonlarına yüklü diğer uygulamalar aracılığı ile de bilgiler topladığını yazdı. TikTok'un telefon rehberine de erişimi olduğu belirtildi. Cep telefonunun işlemcisi ve depolama alanlarının da TikTok tarafından görülebildiği savunuldu.

TikTok’un sahibi ByteDance’in kurucusu Zhang Yiming/Fotoğraf: Reuters

‘TELEFONLARA SUNUCU KURUYOR’

TikTok'un kullanıcıların cep telefonuna erişmek için aracı sunucu (Proxy server) kurduğu iddia edildi.

Bangorlol, “Eğer geri mühendislik yaparak ayarları değiştirmezseniz uzaktan küçük ayarlar ile bilgilerinize erişebiliyorlar” ifadesini kullandı.

Reddit kullanıcısı TikTok'tan veri analizi için bilgi toplanamadığını çünkü her güncellemede uygulamanın algoritmasını değiştirdiğini söylüyor.

Kullanıcı ortaya çıkardığı durumdan sonra TikTok'un uygulamada değişiklikler yapmış olabileceğini anlatıyor. Bloomberg'e göre ByteDance geçen yıl TikTok’tan 3 milyar dolar kazandı.

SMS'LE VİDEO SİLME/YÜKLEME

TikTok'un isminin gündeme geldiği asıl büyük güvenlik skandallarından biri ise geçen Ocak ayında yaşandı. Check Point Research isimli bir siber güvenlik şirketinin yaptığı testlere göre uygulamanın kaynak kodunda yapılan değişiklikler ile kullanıcılara gönderilen SMS'ler bir felaket ile sonuçlanabiliyor.

Kullanıcılar kendilerine TikTok tarafından resmi bilgilendirme mesajı gibi gelen SMS'lere tıklayarak, farkında olmayan hesaplarından video yükleyebiliyor, yükledikleri videolar silinebiliyor, sadece arkadaşlarının görmesini istedikleri videoları herkes görebiliyor ve kişilerin uygulamaya verdikleri bilgiler bilgisayar korsanlarının eline geçebiliyor.

‘SIFIR HATA İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

TikTok güvenlik ekibinden Luke Deshotels New York Times'a yaptığı açıklamada, “TikTok kullanıcılarının kişisel bilgilerini korur. Pek çok organizasyon gibi bu konuda sıfır hata olması üzerine çalışıyoruz” diye konuştu.

TikTok’ta en fazla takipçiye sahip isim (67 milyon) Charli D’amelio.

AVRUPA’DA SORUŞTURMANIN EKSENİ ÇOCUKLAR

TikTok'la ilgili İngiltere'de de yürütülen ciddi soruşturmalar var. Bilgi Komiserliği Ofisi (ICO) tarafından geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında uygulamanın çocukların kişisel verilerini ihlal edip etmediği inceleniyor. ICO tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uygulamanın yetişkinlerin çocuklara mesaj atmasını kolaylaştıran bir yapısı olduğu savunuluyor ve çocuk istismarı konusundaki hassasiyetler dile getiriliyor.

CİROSUNUN YÜZDE 4’Ü KADAR CEZA KESİLEBİLİR

Geçen haziran ayında Avrupa'da da TikTok'a karşı yürütülen soruşturmalar hız kazandı. Hollanda'nın TikTok'un çocukların kişisel verileri üzerindeki etkisini araştırırken dünyanın en sıkı kişisel veri kanunlarından birine sahip olan (GDPR) Avrupa Birliği firmanın üzerine gitmeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE'DE 30 MİLYON KULLANICISI VAR
Hollanda da hali hazırda yürütülen bir soruşturma bulunurken AB'nin kanunlar çerçevesinde ihlal görürse şirketlere dünyadaki yılık cirolarının yüzde 4'ünü ceza olarak kesme hakkı bulunuyor. Bloomberg'de yer alan habere göre TikTok yetkililer ile iş birliği yapacak olmaktan memnun olduğunu dile getiriyor. Türkiye'de TikTok'a karşı yürütülen soruşturmanın kişisel verilerin ihlali noktasında olduğu bilinse de detaylı bir açıklama henüz yok. Türkiye'de TikTok'un yaklaşık 30 milyon kullanıcısı bulunuyor. Uygulama şu ana dek dünyada 2 milyardan fazla indirildi.
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Son güncelleme: 10:16 19.09.2020
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