TikTok’un rakibi Instagram Reels, ABD’de kullanıma açıldı

Instagram, bir süredir beklenen kısa video özelliğini ABD'de hayata geçirdi. Reels adı verilen uygulama, bu alanda adeta imparatorluk kuran TikTok'a rakip oldu.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre Reels, Instagram'ın en önemli yatırımlarından biri. Sosyal medya devi, dört yıl önce fotoğrafların 24 saat yayında kaldığı ‘hikaye' özelliğini kullanıcılara sunmuştu. Snapchat'teki bir süre sonra silinen mesajlardan ilham alınarak hayata geçirilen ‘hikaye', Instagram'ın en çok kullanılan yönlerinden biri olmuştu.

FACEBOOK'A İNTİHAL DAVASI AÇILMIŞTI

Reels ise daha piyasa çıkmadan tartışma yarattı. TikTok CEO'su Kevin Mayer, bunun taklit bir ürün olduğunu söyledi. TikTok'un sahibi olan ByteDance, Instagram Reels nedeniyle Facebook'a intihal davası bile açtı.

Instagram ise bunun farklı bir ürün olduğunu savunuyor. Ürün direktörü Robby Stein verdiği röportajda, “TikTok, yeni bir video formatını popülerleştirdi. Ancak Reels, kullanıcıların isteklerine göre şekillenecek bir uygulama. Bu yönüyle TikTok'tan ayrılıyor. Günün sonunda bunlar sadece video ve bir şeyler yaratmak için kullanılan araçlar” ifadelerini kullandı.

ABD'de Reels'ın lansmanı, TikTok'un zor bir dönemine denk geldi. Başkan Donald Trump, TikTok'u ülkesinde yasaklamak isterken, baskılar sonucu Microsoft'un satın alması için 45 gün süre tanıdı. Üstelik Reels, piyasadaki tek rakip de değil. Zynn, Byte, Triller ve Clash gibi uygulamalar da gittikçe popüler hale geliyor.

REELS'IN AVANTAJI, INSTAGRAM'IN KULLANICI SAYISI

Reels, ABD'den önce Hindistan, Brezilya ve Fransa'da kullanıma sunulmuştu. Instagram, rakam açıklamasa da uygulamanın kullanımından memnun olduğunu belirtti. Ancak şirket için asıl önemli olan ABD'de alacağı tepki. Reels, eğer kendi ülkesinde kullanıcıların ilk tercihi olursa, kısa sürede dünyanın en popüler kısa video uygulaması haline gelebilir. Instagram'ın dünya çapında bir milyardan fazla kullanıcısı var. TikTok için ise bu rakam yüz milyonlarla ifade ediliyor.

‘KÜRESEL SÜPERSTARLAR YARATABİLİRİZ'

Reels'ın Instagram'dan farkı, TikTok'taki bir özelliği kullanacak olması. Instagram'ın aksine kullanıcıların önüne sadece takip ettikleri kişilerin değil, o anda popüler olan videolar da düşecek. Instagram Ürün Şefi Vishal Shah, bununla ilgili olarak, “İçerik oluşturucu merkezli bir yaklaşımımız olacak. Bunun insanların keşfedilmesi ve takipçi kazanmasıyla sonuçlanmasını umuyoruz. Kullanıcılar, Reels videoları sayesinde küresel çapta süperstar olabilirler” dedi. Facebook'un TikTok'a çıkarttığı ilk rakip Reels değil. 2018'de Lasso piyasaya sürülmüştü. Ancak Reels'ın küresel anlamda kullanıma açılması planlandığı için haziran ayında Lasso kapatıldı.