TikTok’un yasaklanmasının arkasında Zuckerberg olabilir!

ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok'u ülkesinde yasaklama kararı almasıyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Washington'ın TikTok konusundaki endişelerinin kaynağı Facebook CEO'su Mark Zuckerberg olabilir!

Zuckerberg, özellikle geçen sonbahardan beri katıldığı toplantılarda ve yaptığı konuşmalarda Çinli teknoloji şirketlerinden kaynaklanan tehdidi dile getirmeye başladı. Özellikle de TikTok'la ilgili…

SENATÖRLER, İSTİHBARAT YETKİLİLERİNE MEKTUP YAZDI

Örneğin Zuckerberg, Georgetown'da öğrencilere yaptığı bir konuşmada, “TikTok, Facebook'un ifade özgürlüğüne olan bağlılığını paylaşmıyor. Bu durum Amerikan değerleri ve teknolojik üstünlüğü için bir risk teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.

Konuya hakim olan ancak ismini vermek istemeyen kişilere göre Zuckerberg'in eylül ve ekim aylarında başkent Washington'da yaptığı ziyaretlerin hepsinde benzer bir mesaj verdi. Özellikle de milletvekilleriyle bir araya geldiğinde.

Mark Zuckerberg ‘Çinli teknoloji şirketleri' konusundaki endişesini doğrudan Başkan Donald Trump'a iletme şansı da yakaladı. Beyaz Saray'da verilen özel bir yemeğe katılan Zuckerberg, Çinli internet şirketlerinin yükselişinin, Amerikan şirketlerinin işini tehdit ettiğini söyledi! Facebook CEO'su daha sonra doğrudan TikTok'un adını vererek endişelerini ABD'li senatörlere de iletti. Zuckerberg ile görüşen senatörler Tom Cotton ve Chuck Schumer, hemen ardından istihbarat yetkililerine TikTok'un soruşturulmasını talep eden bir mektup yazdı.

‘TOPLANTIDA TÜM TEHDİTLER KONUŞULDU’

Bu gelişmelerin ardından önce hükümet TikTok hakkında ulusal güvenlik incelemesi başlattı. Daha sonra da Trump, şirketin ABD operasyonlarını durdurması yönündeki kararnameyi imzaladı. Haberde, çok az teknoloji şirketinin, TikTok'un yaşadığı sıkıntılardan Facebook kadar ‘avantaj' sağlayacağına vurgu yapıldı.

Mark Zuckerberg'in, yasaklama kararının alınmasında ne kadar rolü olduğu belirsiz. Bir Beyaz Saray sözcüsü, söz konusu toplantıda neler konuşulduğu ile ilgili soruya, “Amerikan halkının kritik altyapı, halk sağlığı ve güvenliği ile ekonomik ve ulusal güvenlik ile ilgili tüm tehditlerden korunması görüşüldü” demekle yetindi.