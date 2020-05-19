TikTok’un yeni CEO’su Disney’den

Son dönemin popüler sosyal medya uygulaması TikTok, Disney'in yayın bölümü şefi Kevin Mayer'ı transfer etti. Disney CEO'su Bob Chapek, “Kevin'in, doğrudan müşteriye yönelik bölümünün başında yaptıkları, şirketimiz üzerinde olağanüstü bir etki bıraktı” diye konuştu.

BİRÇOK SORUMLULUĞU ÜSTLENECEK



The Verge’te yer alan habere göre, TikTok'un sahibi ByteDance ise Kevin Mayer'ın hem CEO hem de COO (Operasyondan sorumlu başkan) görevlerini yürüteceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Mayer, ByteDance'in küresel gelişimini sağlamaktan, satış, pazarlama, kamu işleri, güvenlik ve hukuk da dahil olmak üzere kurumsal işlevlerini denetlemekten sorumlu olacak” ifadeleri kullanıldı.

Kevin Mayer, COO olarak şirketin müzik, oyun, Helo uygulamasına liderlik edecek. Mayer, TikTok'un CEO'su olarak ise hızla büyüyen uygulamanın global çapta kullanıcılara ulaşması ve marka olmasını sağlamaya çalışacak.

‘HER ÜLKEYE ULAŞMASINI SAĞLAYACAĞIM'

1 Haziran'da yeni görevlerine başlayacak olan Kevin Mayer, “ByteDance'teki harika ekibe katılacağım için çok heyecanlıyım. Herkes gibi ben de şirketin inanılmaz nadir görülecek şekilde TikTok'u yaratması ve sanal dünyanın bir parçası haline getirmesini etkilenerek izledim. ByteDance'in yeni macerasına, dünyadaki her ülkede yer almasına liderlik edecek olmaktan dolayı heyecanlıyım” diye konuştu.

MAYER'İN YERİNE REBECCA CAMPBELL GETİRİLDİ

Disney'de Kevin Mayer'dan boşalan koltuğa 23 yıldır şirkette çalışan ve son olarak doğrudan tüketiciye yönelik ürünlerin başkanlığını yapan Rebecca Campbell getirildi.