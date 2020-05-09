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TIR şoförleri Ro-Ro gemilerine binebilecek

Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracat sevkıyatlarının olumsuz etkilenmemesi için bazı Ro-Ro seferlerinde TIR şoförlerinin tam izolasyonla gemiye binmesine izin verilecek" dedi.

14:06 -
Haberler Ekonomi
TIR şoförleri Ro-Ro gemilerine binebilecek

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 sürecinde her türlü sağlık tedbirini almak kaydıyla temel ihracat pazarlarıyla ticarette alternatif taşıma modlarının yoğun şekilde kullanılmasının ve lojistik maliyetlerinin yönetilebilir seviyelere çekilmesinin temel hedefleri olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda, uluslararası taşımacılığa yönelik olarak İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı ile Dışişleri bakanlıklarıyla eş güdüm içinde yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, şunları kaydetti:

“İhracat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesi amacıyla Zonguldak-Chornomorsk, İstanbul (Haydarpaşa)-Chornomorsk, Karasu-Chornomorsk, Köstence-Karasu, Taşucu-Tripoli, Mersin-Hayfa limanları arasında yapılan Ro-Ro seferlerinde TIR şoförlerinin gemiye binmesine müsaade edilecek.”

TIR şoförlerinin gemi mürettebatı dahil tam sosyal izolasyonunun zorunlu tutulacağına işaret eden Pekcan, gümrük kapılarında araç ve şoförlere ilişkin alınan tüm sağlık ve güvenlik önlemlerinin yurda giriş ve çıkış esnasında, gemiye alınan şoförler için de söz konusu olacağını bildirdi.

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Son güncelleme: 14:07 09.05.2020
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