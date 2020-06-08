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TKYB’den ‘yatırıma destek’ kredisi

Merkez Bankası'nın cuma günü açıkladığı paket doğrultusunda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 8 milyar liralık 10 yıla kadar vadeli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanını bugün itibariyle yüzde 7.75 sabit faizli "Yatırıma Destek" TL kredisini kullanıma sundu. İstisnai durumlar dışında kredi büyüklüğü firma başına 400 milyon TL olarak sınıflandırıldı.

12:43 -
Haberler Ekonomi
TKYB’den ‘yatırıma destek’ kredisi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklı 18 milyar liralık 10 yıla kadar vadeli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanını bugün itibariyle yüzde 7.75 sabit faizli “Yatırıma Destek” TL kredisini kullanıma sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yatırım taahhütlü avans kredisi imkanı çerçevesinde 10 yıla kadar vadeli “yatırıma destek” TL kredisini Merkez Bankası´nın belirlediği güncel politika faiz oranına endeksli bugün itibariyle yüzde 7.75 faiz oranıyla yatırımcılara sundu.

İstisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon Türk Lirası ile sınırlanan krediden böylece olabildiğince çok firmanın yararlanması hedefleniyor.

‘İHRACATI DESTEKLEYEN KREDİLER’

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Merkez Bankası ile işbirliği içinde 10 yıla kadar vadeli “yatırıma destek” TL kredisi ile Türkiye´nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen, dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan, istihdamı artıran, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları destekleyecek.

Açıklamada, “Yatırım teşvik belgesine sahip, kredinin amacına uygun ve öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olan kredi, döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı yatırımcıyı 10 yıla kadar vade ile TL güvencesinde ve sabit faizle koruyor” denildi. (DHA)

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