TL’nin reel değeri tarihi düşük seviyede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 yılı Ekim ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya kıyasla 1,65 puan azalarak 60,66’e indi. Endeks, eylül ayında 62,31 seviyesinde gerçekleşmişti.

Türk lirasının satın alma gücünü ima eden reel efektif döviz kuru endeksi 60.66 değeriyle tarihi düşük seviyeye indi.

Reel efektif döviz kuru (REK) ise NEK'teki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde ediliyor. TCMB tarafından hesaplanan reel efektif döviz kuru endeksleri, ülkemiz fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığımız ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

TL'deki değer kaybı, yurttaşların ellerindeki TL'yi satıp döviz ve altına yönelmelerine neden oluyor.