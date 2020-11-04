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TL’nin reel değeri tarihi düşük seviyede

Yıla 5,94 seviyelerinden başlayan dolar/TL, ekim sonunda 8.38'e yükselirken, TL'nin satın alma gücünün göstergelerinden TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) ekim ayında 60.66 ile tarihi düşük seviyeye geriledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:10, 04/11/2020
Haberler Ekonomi
TL’nin reel değeri tarihi düşük seviyede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 yılı Ekim ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya kıyasla 1,65 puan azalarak 60,66’e indi. Endeks, eylül ayında 62,31 seviyesinde gerçekleşmişti.

Türk lirasının satın alma gücünü ima eden reel efektif döviz kuru endeksi 60.66 değeriyle tarihi düşük seviyeye indi.

Reel efektif döviz kuru (REK) ise NEK'teki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde ediliyor. TCMB tarafından hesaplanan reel efektif döviz kuru endeksleri, ülkemiz fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığımız ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

TL'deki değer kaybı, yurttaşların ellerindeki TL'yi satıp döviz ve altına yönelmelerine neden oluyor.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?
Nominal döviz kurlarının ülkeler arası nisbi fiyat farklarını göstermemesi nedeniyle, Reel Efektif Döviz Kuru, Türk Lirası (TL)'nin reel düzeyinin göstergesi olarak hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kuru (NEK), Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, TL'nin ağırlıklı ortalama değerini ifade ediyor. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirleniyor.
Yayınlanma Tarihi:15:08,
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