TOBB ve Trendyol’un KOBİ destek programı başlıyor

TOBB ve Trendyol “Trendyol ile İşini Büyüt” KOBİ destek programını başlattı. Program ile KOBİ'lerin işlerini büyütmeleri hedefleniyor. Program kapsamında KOBİ'ler için Trendyol'da nasıl satış yapılacağının anlatılacağı çevrimiçi eğitimler düzenlenecek. Destek programından yararlanmak için başvuran Oda ve Borsa üyesi şirketler, bir ay süreyle, 30 bin liraya kadar, sıfır komisyonla Trendyol'da satış yapabilecekler. Bir aylık süre satıcı platformda ürünlerini satışa hazır hale getirdikten sonra başlayacak.

Programa ilişkin konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Dünde kalanı düne bırakıp, yeninin peşinde koşmamız gereken bir dönemdeyiz. E-ticaretle milyonlara ulaşma fırsatını iyi değerlendiren işletmelerimiz önümüzdeki dönemin kazananları olacak. Trendyol ile başlattığımız bu destek programı ile Oda ve Borsa üyelerimize e-ticaretin püf noktalarını öğreteceğiz ve KOBİ'lerin Trendyol'da e- ticarete sıfır maliyetle başlamasını sağlayacağız. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ile birlikte e-ticaret platformlarını KOBİ'lere destek olmaya çağırmıştık. Bu çağrımıza karşılık veren Trendyol'u kutluyorum. İnternette satılabilecek ürünü olan tüm işletmelerimizi bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum” dedi.

Trendyol Kurucu ve CEO'su Demet Mutlu konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Ticaret Bakanlığımızın E-ticaret KOBİ'lerin Yanında Kampanyasına destek vermeye devam ediyoruz. KOBİ Destek Paketimizle pandemi döneminde iş ortağımız KOBİ'lerin yanında olmuştuk. Son üç ayda platformumuza 15 bin yeni tedarikçi katıldı. Şimdi de TOBB işbirliğinde Trendyol ile İşini Büyüt KOBİ Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz. Bu programla daha fazla sayıda tedarikçinin platformumuzun gücüyle milyonlarca müşteriye ulaşmasını umut ediyoruz. Hedefimiz, ticareti dijitalleştirerek Türkiye'nin en fazla pozitif etki ortaya çıkaran şirketlerinden biri olmak. Anadolu'daki KOBİ'lerin e-ticaretle büyümelerini destekliyor, böylelikle istihdam artışına ve yerel kalkınmaya katkı sunuyoruz.” diye konuştu.