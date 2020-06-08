TOKİ 100 bin konut kura çekilişi: TOKİ Antalya, Muğla, Çorum ve Kastamonu kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ tarafından inşa edilen konutların hak sahipleri, düzenlenen çekiliş ile belirleniyor. Bugün Antalya, Muğla, Çorum ve Kastamonu’da inşası tamamlanan TOKİ 100 bin konut projesi kurası gerçekleştirilecek. TOKİ Antalya, Muğla, Çorum ve Kastamonu kurası canlı izle linki haberimizde yer alıyor. İşte detaylar…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ KURALARI SAAT KAÇTA?

Antalya ili Korkuteli ilçesi TOKİ konut projesi kura çekilişi saat 10:00’da

Muğla ili Seydikemer TOKİ konut projesi kurası saat 12:00’da

Çorum Merkez TOKİ konut projesi kurası saat 14:00’da

Kastamonu ili Tosya ilçesi TOKİ kurası saat 15:00’de

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.