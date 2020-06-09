TOKİ 100 bin konut kura çekilişi: TOKİ Muğla ve Kastamonu kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ tarafından inşa edilen konutların hak sahipleri, düzenlenen çekiliş ile belirleniyor. Bugün Muğla ve Kastamonu’da inşası tamamlanan TOKİ 100 bin konut projesi kurası gerçekleştirilecek. TOKİ Muğla ve Kastamonu kurası canlı izle linki haberimizde yer alıyor. İşte detaylar…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ KURALARI SAAT KAÇTA?

MUĞLA MİLAS 2. ETAP kurası saat 10:00'da

MUĞLA KAVAKLIDERE 4. ETAP kurası saat 13:00'de

KASTAMONU ili AĞLI ilçesi konutları saat 14:00'da gerçekleştirilecek. Kuralar Facebook sayfasında canlı yayınlanacak.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.