TOKİ Ankara, Ağrı, Iğdır, Burdur ve Balıkesir kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ 100 bin konut kura çekilişi canlı izle…

Ankara, Ağrı, Iğdır, Burdur ve Balıkesir inşa edilen konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için bugün noter huzurunda kura çekilişi düzenlenecek. TOKİ çekiliş sonuçları resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. İşte TOKİ çekiliş sonuçları…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Ankara Çubuk konut projesi: Saat 10:00’da

Ağrı toplu konut projesi: Saat 13:00’de

Iğdır toplu konut projesi: Saat 14:00’da

Burdur Yeşilova ilçesi konut projesi: Saat 15:00’de

Balıkesir Susurluk konut projesi: Saat 16:00’da

TOKİ KURA SONUÇLARI

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.