TOKİ Antalya ve Isparta kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kuraları nasıl sorgulanacak?

Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenler çekiliş sonuçlarını büyük heyecanla takip ediyor. www.toki.gov.tr adresinden ve haberimizde yer alan linkten açıklanmış olan 2020 TOKİ kura çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA CANLI YAYINI

TOKİ ANTALYA VE ISPARTA KURALARI SAAT KAÇTA?

Antalya’da inşa edilecek 250 konut için kura çekimi saat 10:00’da başlayacak.

Antalya’nın Alanya ilçesinde inşa edilecek 250 konut için kura çekimi 12:00’da başlayacak.

Isparta merkez Çünür’de inşa edilecek 700 konut için kura çekimi saat 14:00’de başlayacak.

Kuralar TOKİ’nin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.