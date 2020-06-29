TOKİ Burdur ve Balıkesir sonuçları açıklandı! TOKİ kura sonuç sorgulama…

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan kura çekilişleri sona erdi. Burdur’un Yeşilova ilçesi ve Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki toplu konutlar için düzenlenen çekiliş sonuçları belli oldu. TOKİ Burdur ve Balıkesir kura sonuçlarını yazımızda paylaştığımız linkleri kullanarak sorgulayabilirsiniz…

TOKİ BURDUR VE BALIKESİR SONUÇLARI AÇIKLANDI

TOKİ’nin Burdur Yeşilova ilçesi 2+1 konutlarda konut sayısından az başvuru olması sebebiyle geçerli başvuru sahiplerinin tamamı hak sahibi olmuşlardır.

TOKİ BURDUR YEŞİLOVA KONUT KURA SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ BALIKESİR SUSURLUK KONUT KURA SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

Başvuru toplanacak projeler ve başvuru dönemleri ekli tabloda ilan edilmiştir. (Başvuru toplanacak proje listesi yeni projelerin ilave edilmesi ile birlikte güncellenecektir.)

Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL

Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL

Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”

2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız”

4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”

BANKADA HANGİ İŞLEMLER YAPILACAK?

Başvuruların kabul edileceği yer: T. C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri

Başvuru sahipleri;

Nüfus Cüzdanı ile birlikte;

Ayrıca,

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacakları “Belgeyi”

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”

Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi”

Başvuru Formu,

Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,

Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.

Başvuru işlemleri sırasında;



2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.

3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.

(Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)