TOKİ Bursa, Yalova, Bayburt ve Manisa sonuçları açıklandı mı? TOKİ 100 bin konut kura çekilişi canlı izle…

Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen TOKİ 100 bin konut projesi kapsamında bugün TOKİ Bursa, Yalova, Bayburt ve Manisa kura çekilişi gerçekleşecek. TOKİ kurası internetten canlı yayın ile takip edilebilecek. Peki TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ KURASI CANLI YAYIN

TOKİ BURSA, YALOVA, BAYBURT VE MANİSA KURALARI SAAT KAÇTA?

Bursa Gemlik TOKİ konutları kurası saat 10:00’da

Yalova Merkez TOKİ konutları kurası saat 13:00’da

Bayburt TOKİ konutları kurası saat 15:00’de

Manisa Yunusemre TOKİ konutlar kurası saat 16:00’da

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.