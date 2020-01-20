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TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak? 2020 TOKİ kuraları çekiliş tarihi belli oldu mu?

TOKİ’nin '100 Bin Sosyal Konut' projesi başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Binlerce kişiye uygun ödeme koşulları ve fiyatla konut sahibi imkanı sunan TOKİ projesinde gözler kura çekilişi tarihine çevrildi. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre; 100 Bin yeni sosyal konut projesi için kura tarihleri henüz belirlenmedi. İşte detaylar...

10:00 -
Haberler Ekonomi
TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak? 2020 TOKİ kuraları çekiliş tarihi belli oldu mu?

Düşük taksitli konut almak isteyen vatandaşlar için TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvurularını gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler TOKİ kura sonuçlarına çevrildi. Peki TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, kurum kura çekiliş tarihini duyurdu mu? İşte detaylar…

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Kurum tarafından yapılan açıklamada kura çekiliş yeri ve programının daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

KURA ÇEKİLİŞİ

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır. Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir. Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

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