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TOKİ Elazığ ve Malatya kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kuraları nasıl sorgulanacak?

TOKİ tarafından inşa edilen konutların hak sahipleri düzenlenen çekiliş ile belirlenmeye devam ediyor. Bugün Elazığ ve Malatya'da inşa edilen TOKİ konutlarının sahipleri belli olacak. Peki TOKİ Elazığ ve Malatya kura çekimi ne zaman? TOKİ çekiliş sonuçları resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

10:35 -
Haberler Ekonomi
TOKİ Elazığ ve Malatya kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kuraları nasıl sorgulanacak?

Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenler çekiliş sonuçlarını büyük heyecanla takip ediyor. www.toki.gov.tr adresinden ve haberimizde yer alan linkten açıklanmış olan 2020 TOKİ kura çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ ELAZIĞ VE MALATYA KURALARI SAAT KAÇTA?

Elazığ Bizmişen 2. etap projesinde 700 konut için kura çekimi saat 10:00'da başlayacak.

Elazığ Yemişlik projesinde inşa edilecek 550 konut için kura çekimi 13:00'de başlayacak.

Malatya Yazıhan ilçesinde inşa edilecek 78 konut için kura çekimi saat 16:00'da başlayacak.

Kuralar TOKİ'nin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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