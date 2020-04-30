TOKİ Isparta ve Konya kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kuraları nasıl sorgulanacak?

Isparta ili Aksu ve Sütçüler ilçesinde, Konya ili Beyşehir ve Beyşehir Huğlu’da bulunan toplu konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için bugün noter huzurunda kura çekilişi düzenlenecek. TOKİ çekiliş sonuçları resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. İşte TOKİ çekiliş sonuçları…

TOKİ KURALARI SAAT KAÇTA?

Isparta ve Konya konut için kuralar 30 Nisan’da gerçekleştirileek. TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ ISPARTA AKSU: SAAT 10:00’DA

TOKİ ISPARTA SÜTÇÜLER: 11:00’DE

TOKİ KONYA BEYŞEHİR HUĞLU: 13:00’DA

TOKİ KONYA BEYŞEHİR: 14:00’DA

TOKİ KURA SORGULAMA SAYFASI

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ NASIL OLACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.