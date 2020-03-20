TOKİ İstanbul Başakşehir kurası sonuçları açıklanıyor… TOKİ kura çekilişi canlı izle!

TOKİ konutlarının yeni sahipleri canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş ile belirleniyor. Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenler çekiliş sonuçlarını büyük heyecanla takip ediyor. www.toki.gov.tr adresinden ve haberimizde yer alan linkten açıklanmış olan 2020 TOKİ kura çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

HAK SAHİPLERİ ÖDEMELERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRECEK

Hak sahiplerine konutlar; Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile sabit taksit ile ödenecek. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / Katılım Bankaları tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)