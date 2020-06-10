TOKİ Kastamonu ve Aydın illeri kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ konut sonuçları sorgulama…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesiyle Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) her yıl 100 bin yeni sosyal konut prokesinde kura çekilişleri sürüyor. TOKİ, bugün Kastamonu ve Aydın illerinde konutlar için kura çekilişi düzenledi. Kastamonu Merkez’deki 400 konut, Aydın Merkez’deki 200 konut ve Aydın’ın Söke ilçesindeki 200 konut için yapılan kura çekiliş sonuçları belli oldu. İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası…

TOKİ KASTAMONU SONUÇLARI

TOKİ AYDIN SONUÇLARI

TOKİ AYDIN SÖKE SONUÇLARI

TOKİ KASTAMONU VE AYDIN KURALARI SAAT KAÇTA YAPILDI?

Kastamonu Merkez'de gerçekleştirilecek olan 400 konut için kuralar 10 Haziran Çarşamba günü saat 10:00’da yapıldı. Aydın Merkez projesi için çekiliş saat 13:00'de, Aydın Söke TOKİ projesi kura çekimi ise saat 15:00'de düzenlendi.

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Üzerinde taşınmaz kaydı olanlar TOKİ’den ev alabilirler mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması gerekmektedir (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç). Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

Alt gelir projelerinden satın alınan konutlar kiraya verilebilir mi?

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.