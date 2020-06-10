TOKİ Kastamonu ve Aydın kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ 100 bin konut kura çekilişi canlı izle…

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen TOKİ 100 bin konut projesi kapsamında bugün TOKİ Kastamonu ve Aydın kura çekilişi gerçekleşecek. TOKİ kura çekiliş internetten canlı yayın ile takip edilebilecek. Peki TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ KASTAMONU VE AYDIN KURALARI SAAT KAÇTA?

Kastamonu Merkez’de gerçekleştirilecek olan 400 konut için kuralar 10 Haziran Çarşamba günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek. Aydın Merkez projesi için gerçekleştirilecek çekiliş saat 13:00’de, Aydın Söke TOKİ projesi kura çekimi ise saat 15:00’de başlayacak.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.