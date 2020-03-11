TOKİ Kocaeli kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kocaeli İzmit kuraları nasıl sorgulanacak?

Kocaeli İzmit’te yapılacak 1250 toplu konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için bugün noter huzurunda kura çekilişi düzenlenecek. TOKİ çekiliş sonuçları resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. İşte TOKİ çekiliş sonuçları…

TOKİ KOCAELİ KURALARI SAAT KAÇTA?

İzmit’te gerçekleştirilecek olan 1250 konut için kuralar 11 Mart Çarşamba saat 10:00'da başlayacak. Kura sonucu 875 adet 2+1 daire, 375 adet 3+1 daire sahibini bulacak.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

HAK SAHİPLERİ ÖDEMELERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRECEK

Hak sahiplerine konutlar; Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile sabit taksit ile ödenecek. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / Katılım Bankaları tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.