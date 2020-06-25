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TOKİ kura çekilişi canlı izle: TOKİ Ardahan ve Kars kurası sonuçları açıklanıyor…

Ardahan ve Kars'ta inşa edilen TOKİ konutlarının yeni sahipleri canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş ile belirleniyor. Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenler çekiliş sonuçlarını büyük heyecanla takip ediyor. İşte TOKİ Ardahan ve Kars kura çekilişi detayları...

09:40 -
Haberler Ekonomi
TOKİ kura çekilişi canlı izle: TOKİ Ardahan ve Kars kurası sonuçları açıklanıyor…

TOKİ Ardahan ve Kars kura çekilişini bekleyenler için büyük gün geldi. Binlerce kişiye uygun ödeme koşulları ve fiyatla konut sahibi imkanı sunan TOKİ 100 bin konut projesinde kura çekilişi canlı yayında gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ kura çekilişi canlı yayını ve TOKİ Ardahan ve Kars’ta kurası sonuçları…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ KARS VE ARDAHAN KONUT KURASI NE ZAMAN?

Ardahan merkez konut kurası saat 10:00’da

Ardahan Göle 2. etap konutları kurası saat 13:00’da

Kars merkez konutları kurası saat 15:00’da gerçekleştirilecek.

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