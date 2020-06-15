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TOKİ kura çekilişi canlı izle: TOKİ İzmir ve Denizli kurası sonuçları açıklanıyor…

İzmir ve Denizli'de inşa edilen TOKİ konutlarının yeni sahipleri canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş ile belirleniyor. Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenler çekiliş sonuçlarını büyük heyecanla takip ediyor. www.toki.gov.tr adresinden ve haberimizde yer alan linkten açıklanmış olan 2020 TOKİ kura çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz. İşte TOKİ İzmir ve Denizli kura çekilişi canlı yayını...

10:21 -
Haberler Ekonomi
TOKİ kura çekilişi canlı izle: TOKİ İzmir ve Denizli kurası sonuçları açıklanıyor…

TOKİ İzmir ve Denizli kura çekilişini bekleyenler için büyük gün geldi. Binlerce kişiye uygun ödeme koşulları ve fiyatla konut sahibi imkanı sunan TOKİ 100 bin konut projesinde kura çekilişi canlı yayında gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ kura çekilişi canlı yayını ve TOKİ İzmir ve Denizli’de kurası sonuçları…

TOKİ İZMİR VE DENİZLİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ İZMİR VE DENİZLİ KONUT KURASI NE ZAMAN?

İzmir Selçuk ilçesi TOKİ konut kurası saat 10:00’da

Denizli Pamukkale ilçesi TOKİ kurası saat 12:00’da

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