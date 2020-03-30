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TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Çekiliş tarihi belli oldu mu?

Geçtiğimiz haftalarda başlayan TOKİ kura çekilişleri corona virüsü salgını nedeniyle ertelendi. Başvurularını gerçekleştiren ve sabırsızlıkla kura sonuçlarını bekleyen vatandaşlar TOKİ çekilişleri kaldığı yerden ne zaman devam edecek merak ediyor. Peki TOKİ kura çekiliş tarihini duyurdu mu? İşte detaylar…

13:13 -
Haberler Ekonomi
TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Çekiliş tarihi belli oldu mu?

TOKİ’nin ‘100 Bin Sosyal Konut' projesi geçtiğimiz günlerde ertelendi. Binlerce kişiye uygun ödeme koşulları ve fiyatla konut sahibi imkanı sunan TOKİ projesinde gözler kura çekilişi tarihine çevrildi. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre; 100 Bin yeni sosyal konut projesi için kura tarihleri henüz belirlenmedi. İşte detaylar…

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Kurum tarafından yapılan açıklamada kura çekiliş yeri ve programının daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

https://www.toki.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanacak olan kura sonuçları için aşağıdaki adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor.

-Satış-Duyurular butonuna tıklayın

-Kura Sonuçları Sorgulama butonuna tıklayın

– T.C kimlik numaranızı ilgili alana girerek sonuçlara ulaşın.

Corona
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