TOKİ kura çekimi canlı izle: TOKİ Manisa ve Denizli sonuçları belli oluyor

TOKİ kuraları geçtiğimiz aylarda corona virüsü salgını nedeniyle ertelenmişti. Kuralar bugün itibariyle yeniden başlıyor. TOKİ 100 bin konut projesi kapsamında bugün Manisa’da Köprübaşı, Akhisar, Salihli sonuçları, Denizli’de ise Güney ilçesi kura sonuçları belirlenecek. TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile takip edilebilecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ DENİZLİ VE MANİSA KURALARI İÇİN SONUÇ GÜNÜ

Proje kapsamında Manisa’da Köprübaşı, Akhisar, Salihli sonuçları, Denizli’de ise Güney ilçelerinde inşa edilen konutların kurası gerçekleştirilecek. TOKİ'nin resmi sitesinde verdiği bilgilere göre; Manisa Köprübaşı için gerçekleştirilen projenin kura çekimi saat 10:00'da, Manisa Akhisar için gerçekleştirilen projenin kura çekimi saat 11:00'de, Manisa Salihli kurası 13:00’de, Denizli Güney kuraları ise 15:00’da gerçekleştirilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI

HAK SAHİBİ OLAMAYANLAR PARALARINI İADE NASIL ALACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusunu gerçekleştiren ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.