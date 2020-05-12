TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Mersin 2 bin konut projesi sonuçları…

TOKİ’nin devlet destekli her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesinde Mersin ili için kura çekilişi yapıldı. Bugün saat 10.00’da gerçekleştirilen kura çekilişi internet üzerinden yayınlandı. Toplamda 2 bin konutluk Mersin projesinde kura çekilişinin ardından vatandaşlar sonuçları beklemeye başladı. E-Devlet üzerinden TOKİ Mersin kura sonuçları sorgulanabilecek. İşte 2020 TOKİ Mersin kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI SORGULAMA

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

TOKİ KURALARI KALDIĞI YERDEN SÜRÜYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda kuralar vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edecek.

28 Nisan 2020 tarihinde başlayacak kuralar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

28 Nisan 2020 Salı günü, Manisa Köprübaşı 75 konut, Manisa Akhisar 125 konut, Manisa Salihli 150 konut ve Denizli 118 konut projeleri için kura yapılacak.

Başvuruda bulunan vatandaşlar, tüm kura takvimine www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilecek.