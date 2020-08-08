TOKİ müteahhitleri 107 milyar TL kazandı

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın önergesini cevaplayan Bakan Kurum, “TOKİ tarafından 2003 yılından bugüne kadar yüklenicilere 106 milyar 904 milyon 814 bin 217 TL hakediş ödemesi gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

KİMLER ZENGİN OLDU?

CHP'li Kılıç ise, “Bakanın cevabı gizlenen gerçeği gözler önüne serdi. TOKİ aracılığıyla 17 yılda yandaş firmalara 107 milyar lira ödemiş. Hangi firmalar zengin edildi? ‘Ateşe yakın olan ısınır' derler. Bu firmalar da iktidara yakın durarak ısındı” açıklamasını yaptı ve şunları söyledi:

“İktidar yandaş firmalara 17 yılda 107 milyar aktarmış. Acaba bu kaynakla kimler zengin oldu? Bakan, ‘Bu hakediş ödemelerinin firmalara göre dağılımı nasıldır?' sorumuza da cevap vermedi ama TOKİ'den iş alan firmalar ile devlet ihalelerini kazanan şirketlere baktığımızda, kimlerin zengin olduğunu görüyoruz. Bu şirketlerin isimleri farklıdır ama özellikleri iktidara yakın olmaktır.”

85 MİLYONLUK ZARAR

Kılıç önergesinde Bakan Kurum'a “TOKİ'nin hisse devriyle Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'deki kamu payı yüzde 50'nin altına düşürülerek denetim alanı dışına çıkarılıp 85 milyon lira zarara uğratılmasının sorumlusu kimdir?” sorusunu yöneltti. Bakan ise ‘'Böyle bir zarar söz konusu değildir” yanıtını verdi. CHP'li Kılıç, “Biz kamu zararlarının farkındayız ve hesabı da zamanı geldiğinde soracağız” dedi.