TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

Geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden kuralar ile TOKİ konutlarının yeni sahipleri belirleniyor. Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenler çekiliş sonuçlarını büyük heyecanla takip ediyor. www.toki.gov.tr adresinden ve haberimizde yer alan linkten açıklanmış olan 2020 TOKİ kura çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

TOKİ SAKARYA KURALARI SAAT KAÇTA?

Adapazarı ilçesinde gerçekleştirilecek olan 445 konut için kuralar 10 Mart Salı saat 11:00’de başlayacak. Kura sonucu 312 adet 2+1 daire, 133 adet 3+1 daire sahibini bulacak.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

İSTANBUL’DA TOKİ KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul’da kuranın ne zaman çekileceği vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. İstanbul’da gerçekleştirilecek olan projenin kura çekimi 16 Mart tarihinde başlayacak. Toplamda üç projenin gerçekleştirileceği TOKİ kura çekiminde ikinci kura 18 Mart üçüncü kura ise 20 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.