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TOKİ Samsun kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ 100 bin konut Samsun kura çekilişi canlı izle…

Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenlerin başvurularını gerçekleştirdiği TOKİ 100 bin konut projesinde kura çekilişleri Samsun ile devam ediyor. Canik ilçesi konutları için düzenlencek çekiliş ile 250, Atakum ilçesi konutları için düzenlencek kura ile de 950 dairenin sahipleri belli olacak. Haberimizde yer alan linkten, açıklanmış olan 2020 TOKİ kura çekiliş sonuçlarını ve kura tarihlerini öğrenebilirsiniz.

11:22 -
Haberler Ekonomi
TOKİ Samsun kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ 100 bin konut Samsun kura çekilişi canlı izle…

Samsun’da yapılacak 1200 toplu konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için bugün noter huzurunda kura çekilişi düzenlenecek. TOKİ çekiliş sonuçları resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. İşte TOKİ çekiliş sonuçları…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ SAMSUN KURALARI SAAT KAÇTA?

Samsun Canik konutları için kuralar 16 Haziran Salı günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek. Samsun Atakum projesi için gerçekleştirilecek çekiliş saat 12:00'de başlayacak.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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