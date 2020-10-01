Tokyo Borsası’nda tarihi sistem arızası

Borsadaki bu kesinti, ABD başkan adaylarının canlı yayındaki seçim tartışmalarının ilk oturumu sonrasında hisse geri alımı yapmak isteyen yatırımcıları hüsrana uğrattı.

Ayrıca borsadaki bu aksaklık, yeni başbakan Yoshihide Suga’nın dijitalleşmeyi en büyük öncelik olarak tanımladığı ve Tokyo’nun Asya finansal merkezi olarak Hong Kong’un yerine geçmek istediği bir dönemde Japon borsasının itibarını zedeleyebilir.

Tokyo Borsası, işlem kesintisini Arrowhead adlı alım satım sisteminin donanımındaki bir soruna bağladı. Ayrıca yapılan açıklamada, sisteme izinsiz bir giriş yapıldığına dair bir kanıt bulunmadığı da belirtildi. Açıklamaya göre, bu arıza Tokyo Borsası’nın 1999’da tam elektronik alım satım işlemlerine geçtiğinden beri yaşanan en kötü teknik arıza. (REUTERS)