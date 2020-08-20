Tokyo’ya ‘Harry Potter Parkı’ açılıyor

Warner Bros., İngiltere'nin ardından Harry Potter temalı ikinci parkını Japonya'ya açmaya hazırlanıyor. BBC'de yer alan habere göre ABD'li şirket, 2023'te kapıları açması planlanan tema parkı Japon ortaklarla birlikte hayata geçirecek. Harry Potter Parkı'nın açılışına kadar corona virüsü salgınının etkisini yitirmesi umuluyor.

‘Harry Potter Tour' adı verilen proje, Tokyo'da bu ay kapanması planlanan Toshimaen Eğlence Parkı'nın yer aldığı arazide hayata geçirilecek. Harry Potter hayranları, ünlü kitap ve film serisinin kostümlerini, sahne dekorlarını, setlerini görme şansına sahip olacak. Ayrıca filmden bazı sahneleri de deneyimleyebilecekler.

‘BİRÇOK NESİL HARRY POTTER'I SEVİYOR'

İngiltere'deki ‘Harry Potter Tour', 2012'de açıldığından beri 14 milyon kişi tarafından ziyaret edildi ve büyük bir başarı yakaladı.

Japonya'daki parkın geliştiricileri arasında yer alan Itochu Corporation'ın bir sözcüsü yaptığı açıklamada, “Harry Potter serisini okuyarak ve filmlerini izleyerek büyüyen yetişkinler, artık kendi çocuklarını sinemaya götürmeye başladı. Harry Potter, birçok nesil tarafından kalıcı olarak sevilen bir yapıt” ifadelerini kullandı.

JAPON TURİZMİ AĞIR DARBE ALDI

Ülkedeki, özellikle de Tokyo'daki turizm endüstrisi, bu yaz yapılması planlanan Olimpiyat ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesiyle ağır darbe aldı. Corona virüsü salgınıyla birlikte yurt dışından gelen turist sayısı dibe vurdu. Japon Hükümeti, vatandaşlarının ülke içinde tatil yapmaları için teşvik paketleri açıkladı. Tokyo dışındaki bölgelere seyahatlerde yüzde 50'ye varan sübvansiyonlar sunuldu. Ancak geçen ay salgın vakalarının yeniden artmasıyla bu plan rafa kaldırıldı. Japonya, Harry Potter Tour ile birlikte yeniden yurt dışından milyonlarca turisti ülkeye çekmeyi umuyor.