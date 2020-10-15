Toplam çalışma süresinin üçte ikisini üstlenen kadınlar, dünya gelirinin sadece yüzde 10’una sahip

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde, kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin ‘Birlikte Mümkün' diyerek ‘İşimizin Yarını' ana temasıyla bir araya geldiği Ortak Paylaşım Forumu başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay video mesajıyla katıldığı forumun açılış konuşmalarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yaptı.

Geçtiğimiz yıl sosyal fayda odağıyla gerçekleşen Forumda bu yıl; İşimizin Yarını odağında, sanayi odaklı iş gücü dönüşümü, işimizin geleceğinde kadın ve yeni nesil sendikacılıkta dijitalleşme gibi konular farklı perspektiflerden hep birlikte ele alınıyor.

Akkol, konuşmasında “Ev ve bakım işleri de dahil edildiğinde, dünyadaki toplam çalışma saatinin üçte ikisi kadınlara ait. Oysa dünya gelirinin sadece %10'u kadınların. Tabiri caizse, işi kadınlar yapıyor, geliri erkekler alıyor” dedi.

“HER 3 KİŞİDEN BİRİ GELECEKTEKİ İŞİNİN BECERİLERİNE SAHİP DEĞİL”

Çalışma şeklimizin dönüştüğünü aktaran Akkol, beceri açığının tüm dünyanın konusu olduğunu dile getirerek “Mevcut durumda 3 kişiden 1'i gelecekteki işinin becerilerine sahip değil” dedi.

Bu bilinçle “Sanayide İşgücü Dönüşümü” projesini başlattıklarını belirten Akkol, “Ülkemizde 200 bin tekstil çalışanımızın yetkinliklerini daha üst beceri seviyeye çıkarmak için çalışmalarımız sürüyor.” dedi.