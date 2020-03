Toplantılar dijitale taşındı

Corona virüsü endişesi şirketlerde dönüşümü başlattı.

Webex'in şirketlerin maliyetlerini aşağı çektiğini ifade eden Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, seyahat etmeye gerek kalmadan toplantı yapmanın zaman bakımında da fayda sağladığını söyledi.

Duru, “İstediğiniz yerde, istediğiniz kişiyle mobil cihazınızda görüntülü görüşmeye imkan veren ve her ay 6 milyar dakika toplantının yapılmasını sağlayan Cisco Webex ile şirketlerin karar alma süreçleri daha da hızlanıyor. Her ay 130 milyon profesyonel Webex'le iletişim kuruyor. Webex bulutu sayesinde, her türlü, ses, görüntü ve içerik paylaşımı son derece güvenli gerçekleşiyor” dedi. Duru, siber saldırılar konusunda da şirketlerle çalışmalarını artırdıklarını ifade etti.

TÜRK ŞİRKETLERİNİN ALDIKLARI BAZI ÖNLEMLER

– Bankalar yurtdışından gelenlere 14 gün izin veriyor.

– Telekonferansla yapılan toplantıların sayısı artıyor.

– Tekstil sektöründe yurtdışı seyahatler ertelendi.

– Yurtdışı fuarlara katılımlar iptal ediliyor.

– Bazı şirketler yurtdışına gitmek zorunda olan çalışanlar için seyahat kiti hazırladı.

– Ufak rahatsızlığı olan personel evden çalıştırılıyor.

– Bazı şirketler profesyonel temizlik hizmeti alıyor.