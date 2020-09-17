Topraksız çiftçiye kiralık tarla verilecek

Toprağı olmayanlar bu yolla 60 dönüme kadar olan Hazine arazisini işleyip tarımsal ürün elde edebilecek. 10 yılın sonunda talep edilmesi halinde süre ikinci bir 10 yıl daha uzatılacak. Hazine arazilerinin kira bedeli, tarla, bağ ya da bahçenin rayiç bedelinin yüzde 1.5'i olarak belirlenecek ve her yıl tarımsal ÜFE oranında zam yapılacak.

ÜRETİM YAPMAK ŞART

Yürürlüğe giren Milli Emlak Tebliği'ne göre, Hazine arazileri bölgede en az 3 yıldır ikamet eden topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere verilecek. Talep gelmezse araziler diğer gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilecek.

4 TAKSİTTE ÖDEME

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, idarenin internet sayfasında ve hükümet konaklarında 20 gün süreyle ilan edilecek. İlk yıl kira bedeli peşin olarak veya faiz uygulanmaksızın dörtte biri peşin, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise peşin veya dört eşit taksitle ödenebilecek.