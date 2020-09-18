Toros Menkul Kıymetler ihalesi Kolo Holding’in

SPK'nın, 2015 yılında faaliyetlerini durdurduğu Toros Menkul Kıymetler için yaptığı ihalenin kazananı belli oldu.

SPK ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin ihalesinde Toros Menkul Kıymetler için en yüksek teklifi veren Kolo Holding, lisans ihalesini almaya başardı.

Kolo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo böylece finans piyasalarında resmi alana adım atarak, diğer aracı kurum ve bankalara rakip oldu.

Bünyesinde gayrimenkulden sigortaya kadar birçok firmayı barından Kolo Holding'in önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.