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Trabzonspor’un piyasa değeri 1 milyar TL’yi aştı

Şampiyonluk yarışında iddialı takımlardan biri olan Trabzonspor’un piyasa değeri ilk kez 1 milyar TL seviyesini aştı.

Sozcu.com.tr
16:08 -
Haberler Ekonomi
Trabzonspor’un piyasa değeri 1 milyar TL’yi aştı

Şampiyonluk yarışında iddialı takımlardan biri olan Trabzonspor'un piyasa değeri ilk kez 1 milyar TL seviyesini aştı. Gün içerisinde Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor hisseleri 4 lira 72 kuruşa kadar yükseldi. Trabzonspor'un piyasa değeri ise ilk kez 1 milyar TL'yi aşarak 1 milyar 64 milyon TL seviyesine yükseldi.

Şampiyonluk yolundaki rakiplerinden 1 maç eksiği olan Trabzonspor 41 puanla Demir Grup Sivasspor ardından ligde ikinci sırada.

Borsada en yüksek piyasa değerine sahip takım 1 milyar 594 milyon TL’lik değeriyle Fenerbahçe onu, 1 milyar 252 milyon TL ile Galatasaray izliyor. Beşiktaş’ın piyasa değeri ise 633.6 milyon TL.

istanbul Trabzonspor
Son güncelleme: 16:14 13.02.2020
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