Trafik cezalarından 6 milyar TL gelir bekleniyor

Önümüzdeki yıl trafik kurallarına uymayan sürücüler için zorlu geçecek. 2021 bütçesinde gelecek yıl para cezalarından beklenen gelir 19.2 milyar lira olarak yer aldı.

Bu kapsamda trafik cezalarından 6 milyar liradan fazla gelir elde edilmesi bekleniyor. Vergi, harç ve cezalara gelecek zamları gösteren yeniden değerleme oranı önümüzdeki ay açıklanacak. Buna göre trafik kurallarına uymayanların ödeyeceği yeni cezalar da belli olacak.

2019 yılında trafik polisleri Türkiye genelinde 12 bin 581 yaya, 17 bin 330 yolcu, 3.6 milyon sürücü ve 13.1 milyon araç plakasına toplamda 5.6 milyar lira trafik cezası kesti. Bu rakam 2018 yılında 4.3 milyar lira olmuştu.

YIL KESİLEN TRAFİK CEZASI MİKTARI (Milyar TL) 2010 1.1 2011 1.1 2012 1.5 2013 2.3 2014 2.8 2015 2.7 2016 3.2 2017 2.8 2018 4.3 2019 5.6

Kesilen trafik cezası miktarında son iki yılda yaşanan artış dikkat çekiyor. 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olmuş ve cezalar bu oranda artırılmıştı. Yeniden değerleme oranının belirlenmesinde esas olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi. Her yılın ekim ayında oluşan son 12 aylık Yİ-ÜFE, o yılın yeniden değerleme oranını gösteriyor. Ancak bu öngörülen artış oranı.

CUMHURBAŞKANI BELİRLER

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında, “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir” hükmü yer alıyor. Cumhurbaşkanı’nın ise bu oranı değiştirme yetkisi bulunuyor.

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