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Trendyol’dan fahiş fiyatlarla mücadele açıklaması!

Türkiye'deki ilk Corona virüsü vakasının açıklanmasının ardından vatandaşlar marketlere akın etti. Marketlere gidecek vakti bulamayanlar ise çevirimiçi marketlere yöneldi. Çevirimiçi mağazacılıkta sektör liderlerinden Trendyol, vatandaşların mağdur olmaması için 'haksız fiyat oluşumunu engelleyecek tedbirler' alındığını duyurdu.

20:54 -
Haberler Ekonomi
Trendyol’dan fahiş fiyatlarla mücadele açıklaması!

Ülkedeki ilk Corona virüsü vakasının doğrulanmasının ardından vatandaşlar önce marketlere yöneldi. Marketlerde istediğini bulamayanlar ve markete gidecek vakti olmayanlar ise çevirimiçi mağazalara yöneldi.

Türkiye’deki çevirimiçi alışveriş sektörünün liderlerinden Trendyol, vatandaşların fahiş fiyatlarla karşılaşmaması için aldıkları önlemleri açıkladı.

Firmadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Topluma karşı sorumluluğumuzla, ürün fiyatlarını biz belirleyemiyor olmamıza rağmen platformumuzda bu süreçle ilgili ürünlere yönelik haksız fiyat oluşumunu engelleyecek tüm tedbirleri alıyoruz.

* Müşterilerimizden gelen her bir geri bildirimi hassasiyetle değerlendiriyoruz. Tamamen piyasa koşullarında, Trendyol’dan bağımsız olarak oluşan haksız fiyatlandırmaları tespit etmeniz durumunda fiyat.kontrol@trendyol.com e-mail adresine bildirmenizi önemle rica ederiz.

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Son güncelleme: 20:58 11.03.2020
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