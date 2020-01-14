Trump, Davos’a katılacak

Trump, Ocak 2018’de Davos’taki zirveye katıldığında “Önce Amerika” mesajını vermişti. 20 yılda Davos zirvesine katılan ilk ABD başkanı olan Trump geçen yıl Davos zirvesine katılmadı.

Trump’ın bu yıl zirveden ABD’ye döneceği tarih ise Senato’da azil suçlamasıyla karşı karşıya kalması için adımları atıldığı döneme denk gelecek.

Dünya Ekonomik Forumu’nun açıkladığı katılımcı listesine göre, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner ABD heyetinde yer alacak.

Zirveye katılması beklenen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “Sürdürülebilir ve Uyumlu Bir Dünya için Paydaşlar” temasıyla düzenlenen zirveye katılan yaklaşık 3,000 kişinin adını içeren listede yer almıyor. (REUTERS)