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Trump, Davos’ta konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, bugün başlayan Davos Zirvesi'nde konuştu. Çin ile olan ilişkilerden memnun olduğunu belirten Trump, faz 2 ticaret anlaşması için görüşmelerin çok yakında başlayacağını açıkladı. Davos, 24 Ocak Cuma günü sona erecek.

14:55 -
Haberler Ekonomi
Trump, Davos’ta konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri çok yavaş düşürdüğünü açıkladı.

Trump Davos’ta siyaset ve iş dünyasının liderlerinin katılımıyla düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada, Çin ile ikinci aşama ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin çok kısa sürede başlayacağını söyledi.

Trump’ın yaptığı açıklamaya göre, gümrük vergilerinin çoğu Çin ile ikinci aşama ticaret anlaşmasına yönelik müzakereler süresince yürürlükte kalacak.

Trump’ın konuşmasında iki yıl önce Davos zirvesinde dile getirdiği bazı temalara odaklandı. (REUTERS)

ABD Amerika Çin Donald Trump Dünya Ekonomi FED
Son güncelleme: 14:57 21.01.2020
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