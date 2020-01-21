Trump, Davos’ta konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri çok yavaş düşürdüğünü açıkladı.

Trump Davos’ta siyaset ve iş dünyasının liderlerinin katılımıyla düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada, Çin ile ikinci aşama ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin çok kısa sürede başlayacağını söyledi.

Trump’ın yaptığı açıklamaya göre, gümrük vergilerinin çoğu Çin ile ikinci aşama ticaret anlaşmasına yönelik müzakereler süresince yürürlükte kalacak.

Trump’ın konuşmasında iki yıl önce Davos zirvesinde dile getirdiği bazı temalara odaklandı. (REUTERS)